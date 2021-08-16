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Алексей Водовозов расскажет, на ком тестируют новые лекарства

Вакцины и другие препараты давно испытывают и на клеточных культурах. Зачем тогда лабораторные животные? Врач и известный популяризатор Алексей Водовозов объяснит 19 августа в центре «Охта-8». Бесплатно, 16+

Фото: Tibor Janosi Mozes from Pixabay
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Какое современное лекарство ни возьми, от противодифтерийной сыворотки до какого-нибудь высокотехнологичного препарата, — за него мы можем благодарить не только ученых, но и мышей. Это чистые генетические линии: в течение многих-многих поколений близкородственных скрещиваний эти мыши становятся генетически похожи, будто однояйцевые близнецы. А значит, одинаково реагируют на те или иные факторы. Поэтому, например, черные лабораторные мыши, в отличие от прочих, все как одна не боятся света и вообще стрессоустойчивы. И все как одна драчливы и не брезгуют крепким алкоголем. А белые лабораторные алкоголя и потасовок не переносят, ранимы и трусоваты. Зато башковиты: мозг у них больше, чем у товарок, это проявляется и в хорошей обучаемости.

Когда был проведен первый опыт над животным и как с ними работают сейчас? Сможет ли наука когда-нибудь от них отказаться — допустим, если всё можно будет просчитывать на суперкомпьютерах? Об этом расскажет врач и научный журналист Алексей Водовозов. Лекцию «Мышь белая» слушаем 19 августа в филиале Маяковки, в центре «Охта-8» на Большеохтинском пр., 8.

Начало в 19:00, подробности на сайте библиотеки.

Александра Шеромова

Фото: Tibor Janosi Mozes from Pixabay

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Комментарии (1)

260581461
На ватном хлопающем стаде, без малого два года.
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