Развод с женой «с огоньком». Под Петербургом ревнивец задержан по подозрению в поджоге автомобиля супруги

После поджога автомобиля в городе Сосновый Бор Ленобласти задержан мужчина. Как пишет 16 августа 47news со ссылкой на правоохранительные органы, причиной пожара стал развод.



Накануне около семи вечера в экстренные службы сообщили о горящем «Хендэ Соната» на парковке местного НИИ на улице 50 лет Октября. Пламя удалось оперативно ликвидировать. По предварительной информации, поджог автомобиля попал на видео камер наблюдения. На месте происшествия также нашли пластиковую бутылку и кусок ткани. Нетрезвого 44-летнего жителя Соснового Бора задержали буквально спустя 10 минут после происшествия. Он сам рассказал полицейским, что разводится с женой и решил облить бензином и поджечь ее машину из ревности. В отношении мужчины составлен административный протокол о появлении в общественных местах в нетрезвом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

