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На Горском шоссе горит свалка. Дым виден с КАД

Полигон бытовых отходов горит на Горском шоссе

Столб дыма увидели автомобилисты, которые утром ехали по кольцевой автодороге в районе съезда на Комендантский проспект.

читатель «Фонтанки»

Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу 16 августа, около 7 утра поступила информация о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов в Выборгском районе на Горском шоссе, 152. Там на площади 100 квадратных метров отдельными очагами глубиной до 2-х метров горит строительный мусор.

Фото: читатель «Фонтанки»
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Помимо пожарных расчетов на месте работают 3 бульдозера, 1 экскаватор, 5 самосвалов, 1 поливальная машина.

Фото: читатель «Фонтанки»

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Комментарии (2)

Ivanov11
И в Парнасе … :((
hayalci33
И смачно воняет на Просвете....
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