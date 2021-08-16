Столб дыма увидели автомобилисты, которые утром ехали по кольцевой автодороге в районе съезда на Комендантский проспект.
читатель «Фонтанки»
Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу 16 августа, около 7 утра поступила информация о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов в Выборгском районе на Горском шоссе, 152. Там на площади 100 квадратных метров отдельными очагами глубиной до 2-х метров горит строительный мусор.
Помимо пожарных расчетов на месте работают 3 бульдозера, 1 экскаватор, 5 самосвалов, 1 поливальная машина.