Израиль исключил Россию из списка запрещенных к посещению из-за ковида стран

Минздрав Израиля с 16 августа исключил Россию, Аргентину, Белоруссию, Великобританию, Индию, Кипр, Киргизию, Узбекистан и ЮАР из перечня стран, которые гражданам запрещено посещать во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



РФ отнесена к «оранжевому» списку государств, по возвращении из которых израильтяне обязаны проходить недельный карантин.



В «красном» списке остаются Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция. Для их посещения гражданам еврейского государства необходимо разрешение властей, нарушение ограничений карается штрафом в пять тысяч шекелей.

