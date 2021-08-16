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Израиль исключил Россию из списка запрещенных к посещению из-за ковида стран

Минздрав Израиля с 16 августа исключил Россию, Аргентину, Белоруссию, Великобританию, Индию, Кипр, Киргизию, Узбекистан и ЮАР из перечня стран, которые гражданам запрещено посещать во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

РФ отнесена к «оранжевому» списку государств, по возвращении из которых израильтяне обязаны проходить недельный карантин.

В «красном» списке остаются Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция. Для их посещения гражданам еврейского государства необходимо разрешение властей, нарушение ограничений карается штрафом в пять тысяч шекелей.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Израиле с начала пандемии выявлено 939 360 случаев COVID-19. Прививки в стране сделали более 60 % граждан.

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