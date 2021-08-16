Женщина принесла в роддом на Солидарности ребенка, выпавшего из окна в Кудрово. Спасти его не успели

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудил СК после смерти четырехлетнего мальчика.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 августа, накануне около половины третьего дня в полицию поступила информация о том, что в Кудрово на Областной улице из открытого окна выпал маленький мальчик.
По предварительной информации, в момент падения в квартире на девятом этаже находилась его мать, она вышла в другую комнату. Женщина, 32-летняя жительница Кудрово, привезла ребенка в ближайший детский стационар — им оказался роддом
СК устанавливает все обстоятельства трагедии.