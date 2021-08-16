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Женщина принесла в роддом на Солидарности ребенка, выпавшего из окна в Кудрово. Спасти его не успели

Четырехлетний мальчик скончался после падения из окна в Кудрово

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудил СК после смерти четырехлетнего мальчика.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 августа, накануне около половины третьего дня в полицию поступила информация о том, что в Кудрово на Областной улице из открытого окна выпал маленький мальчик.

По предварительной информации, в момент падения в квартире на девятом этаже находилась его мать, она вышла в другую комнату. Женщина, 32-летняя жительница Кудрово, привезла ребенка в ближайший детский стационар — им оказался роддом № 18 на проспекте Солидарности. Несмотря на усилия врачей, спасти малыша не удалось.

СК устанавливает все обстоятельства трагедии.

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