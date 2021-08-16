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В центре Петербурга мужчина разгонял громкую компанию стрельбой. Пока он сидел в отделе, двое парней пошумели у дома Боярского

В центре Петербурга за сутки задержали троих после стрельбы, в том числе и у дома Боярского

Ночные посиделки соседей так разозлили петербуржца, что он выскочил на улицу с пистолетом. Покой ему теперь снится в отделе полиции.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 августа, накануне около половины первого ночи в полицию Центрального района поступила информация о том, что во дворе дома 34 по 7-й Советской улице слышны выстрелы. Наряд полиции на месте нашел 21-летнего безработного с травматическим пистолетом. Мужчина рассказал, что живет в доме по соседству и не мог заснуть из-за шумной компании. Он вышел утихомирить шумевших, но произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил в грудь одному из оппонентов. 37-летний с ранением в грудь был госпитализирован в Мариинскую больницу, а его обидчик уехал в 76 отдел полиции. Помимо пистолета «ОСА», у него еще изъяли складной нож

Возбуждено уголовное дело по статье 213 (хулиганство) УК РФ.

А почти ровно через сутки полиция выезжала к дому на углу набережной реки Мойки и Зимней канавки, где расположено генконсульство Японии и проживает самый известный мушкетер страны — Михаил Боярский.

Около половины третьего ночи жители пожаловались на звуки выстрелов. Полицейские у Главного штаба задержали по подозрению в стрельбе двоих уроженцев Бурятии — 28 и 33 лет, у которых изъяли охолощенный «Глок» для стрельбы светошумовыми патронами. Объяснить причины своего ковбойского поведения мужчины не смогли и были доставлены в 78 отдел полиции.

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Комментарии (4)

BobCat2
А потом удивляемся, что у нас никто никому не поможет - убивать будут мимо пройдут. В том числе и сами полицейские. Кому интересно прогонять гуляк или заступаться за другого, если тебя же потом и обвинят в этом. У меня ощущение, что народ в принципе приучают безропотно терпеть любые нападения. А то если он начнет в жизни обороняться, то глядишь и про права свои вспомнит и перестанет бояться власти...
266170413
Безобразие!
NAFTALIN 2000-2036
так и живем, часами орущие ночью внутренние туристы никого не будят, но, стоит проявить гражданскую инициативу, как пара выстрелов сразу же разбудят всех, и "спящих" жителей и спящих полиционеров
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