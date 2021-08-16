В центре Петербурга мужчина разгонял громкую компанию стрельбой. Пока он сидел в отделе, двое парней пошумели у дома Боярского

Ночные посиделки соседей так разозлили петербуржца, что он выскочил на улицу с пистолетом. Покой ему теперь снится в отделе полиции.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 августа, накануне около половины первого ночи в полицию Центрального района поступила информация о том, что во дворе дома 34 по 7-й Советской улице слышны выстрелы. Наряд полиции на месте нашел 21-летнего безработного с травматическим пистолетом. Мужчина рассказал, что живет в доме по соседству и не мог заснуть из-за шумной компании. Он вышел утихомирить шумевших, но произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил в грудь одному из оппонентов. 37-летний с ранением в грудь был госпитализирован в Мариинскую больницу, а его обидчик уехал в 76 отдел полиции. Помимо пистолета «ОСА», у него еще изъяли складной нож

