Японский внедорожник и отечественный седан не разминулись на пересечении Яхтенной и улицы Оптиков в Приморском районе Петербурга. На перекрёстке остался только один.
Последствия аварии, которая произошла 15 августа, показали в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Toyota Land Cruiser без переднего бампера подмигивала одним «глазом» посреди проезжей части около восьми часов вечера, дорога до тротуара усыпана обломками.
Автор: видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Чтобы найти второго участника, надо смотреть дальше. Lada Granta, как пишет автор фото и видео, улетела далеко. Судя по кадрам, удар пришёлся в бок со стороны водителя. На месте дорожная полиция и кареты медиков. В полицейском главке «Фонтанке» уточнили, что серьёзных травм в аварии никто не получил, пострадало только железо.