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«Лада» оставила без «носа» «Ленд Крузер» на Яхтенной и улетела на газон

Японский внедорожник и отечественный седан не разминулись на пересечении Яхтенной и улицы Оптиков в Приморском районе Петербурга. На перекрёстке остался только один.

Последствия аварии, которая произошла 15 августа, показали в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Toyota Land Cruiser без переднего бампера подмигивала одним «глазом» посреди проезжей части около восьми часов вечера, дорога до тротуара усыпана обломками.

Автор: видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Чтобы найти второго участника, надо смотреть дальше. Lada Granta, как пишет автор фото и видео, улетела далеко. Судя по кадрам, удар пришёлся в бок со стороны водителя. На месте дорожная полиция и кареты медиков. В полицейском главке «Фонтанке» уточнили, что серьёзных травм в аварии никто не получил, пострадало только железо.

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Комментарии (1)

hal9000
я ж говорю надо гранту брать...а вы приора самара..приора эт десятка...а самара эт восьмерка ,девятка ,99-я...реклама даже была-Папа что это??..да это ж гранта с автоматом..
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