Японский внедорожник и отечественный седан не разминулись на пересечении Яхтенной и улицы Оптиков в Приморском районе Петербурга. На перекрёстке остался только один.



Последствия аварии, которая произошла 15 августа, показали в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Toyota Land Cruiser без переднего бампера подмигивала одним «глазом» посреди проезжей части около восьми часов вечера, дорога до тротуара усыпана обломками.