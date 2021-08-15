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Смерть мэра Кривого Рога квалифицировали как убийство

Национальная полиция Украины расследует смерть главы Кривого Рога Константина Павлова по статье об умышленном убийстве.

«На месте работают правоохранители, продолжается обследование домовладения, устанавливаются свидетели происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства. <...> По данному факту следователями открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины», — говорится на сайте ведомства 15 августа.

Фото: www.npu.gov.ua
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После смерти Павлова исполнять обязанности мэра будет член партии «Слуга народа» Александр Котляр, оповестил украинский политик Вадим Рабинович в Facebook.

Напомним, погибшего нашли на веранде его дома, рядом лежало ружьё.

Фото: www.npu.gov.ua

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