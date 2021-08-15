Национальная полиция Украины расследует смерть главы Кривого Рога Константина Павлова по статье об умышленном убийстве.
«На месте работают правоохранители, продолжается обследование домовладения, устанавливаются свидетели происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства. <...> По данному факту следователями открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины», — говорится на сайте ведомства 15 августа.
После смерти Павлова исполнять обязанности мэра будет член партии «Слуга народа» Александр Котляр, оповестил украинский политик Вадим Рабинович в Facebook.
Напомним, погибшего нашли на веранде его дома, рядом лежало ружьё.