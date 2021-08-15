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Где стоят на въезд. На «Сортавале» пробка в нестандартном месте — из-за двух ДТП на километровом участке

Два человека пострадали в ДТП на «Сортавале» под Петербургом

В эти ненастные выходные желающих отдохнуть за городом было меньше обычного, поэтому и пробок на въезд в Петербург не так много, как бывало в жаркие дни. Но местами заторы есть.

Самая большая пробка — на трассе «Сортавала», причём не у пересечения с КАД, как обычно (сегодня там свободно), а дальше, в районе Скотного. Причиной стали аварии.

Как сообщает 47news со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и ГИБДД, 15 августа около 17 часов 12-ом километре дороги столкнулись «Хёнде Солярис» и грузовой «ГАЗ». Пострадали два человека. Ещё три легковых автомобиля столкнулись на 13-ом километре, обошлось без травм. По данным «Яндекс.Карт», пробка на трассе растянулась почти на 9 километров.

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Две длинные пробки наблюдаются на Мурманском шоссе из-за дорожных работ. Небольшие заторы на Приморском шоссе и «Скандинавии». Остальные въездные магистрали, по данным «Яндекса», свободны.

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