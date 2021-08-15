Скоростной заезд на чужом Chrysler с полицией Василеостровского района Петербурга на хвосте закончился для водителя лопнувшим колесом. Машина на спецстоянке, автомобилист в отделе, сочувствующему тоже досталось.



Как сообщает «Дорожный инспектор», в ночь на 15 августа Chrysler Cirrus не остановился по требованию ДПС на улице Кораблестроителей, 19, и попытался скрыться, но техника подвела. Через десять минут напряжённой поездки во дворах на Наличной у Chrysler лопнуло колесо.



Проверка показала, что водителю было что скрывать. 22-летний житель города оказался без прав, с двумя пассажирами и за рулём автомобиля, который взял у друга на ремонт. «Пиво пил. Много», — признался он.

