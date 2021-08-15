Скоростной заезд на чужом Chrysler с полицией Василеостровского района Петербурга на хвосте закончился для водителя лопнувшим колесом. Машина на спецстоянке, автомобилист в отделе, сочувствующему тоже досталось.
Как сообщает «Дорожный инспектор», в ночь на 15 августа Chrysler Cirrus не остановился по требованию ДПС на улице Кораблестроителей, 19, и попытался скрыться, но техника подвела. Через десять минут напряжённой поездки во дворах на Наличной у Chrysler лопнуло колесо.
Проверка показала, что водителю было что скрывать. 22-летний житель города оказался без прав, с двумя пассажирами и за рулём автомобиля, который взял у друга на ремонт. «Пиво пил. Много», — признался он.
«Надул — 0,605 мг/л, — сообщил автор паблика и рассказал продолжение истории. — Эмоциональный житель Васильевского острова (на фото в светлом джемпере), проходящий мимо, видя погоню и задержание, решил показать свой буйный нрав, угрожая полицейским звонками с жалобами, связями с депутатами и т.д. Когда инспекторы попросили повторить тираду, товарищ попытался убежать. Но был задержан».
Раскаялся мужчина в светлом джемпере практически сразу, о чём поторопился сообщить под камеру, добавив, что «больше такого не будет». Он получил протокол о мелком хулиганстве. Водитель сразу три: за неостановку, неповиновение полицейским и нетрезвую езду.
Chrysler увезли на спецстоянку, молодого человека — в отдел до суда. По части 3 статьи 12.8 КоАП предусматривается арест от 10 до 15 суток, напоминает «Дорожный инспектор».