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Невезучего водителя гоняли по Васильевскому острову. За него заступился прохожий, и ему тоже не повезло

Во время полицейской погони у Chrysler на Наличной лопнуло колесо

Скоростной заезд на чужом Chrysler с полицией Василеостровского района Петербурга на хвосте закончился для водителя лопнувшим колесом. Машина на спецстоянке, автомобилист в отделе, сочувствующему тоже досталось.

Как сообщает «Дорожный инспектор», в ночь на 15 августа Chrysler Cirrus не остановился по требованию ДПС на улице Кораблестроителей, 19, и попытался скрыться, но техника подвела. Через десять минут напряжённой поездки во дворах на Наличной у Chrysler лопнуло колесо.

Проверка показала, что водителю было что скрывать. 22-летний житель города оказался без прав, с двумя пассажирами и за рулём автомобиля, который взял у друга на ремонт. «Пиво пил. Много», — признался он.

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«Надул — 0,605 мг/л, — сообщил автор паблика и рассказал продолжение истории. — Эмоциональный житель Васильевского острова (на фото в светлом джемпере), проходящий мимо, видя погоню и задержание, решил показать свой буйный нрав, угрожая полицейским звонками с жалобами, связями с депутатами и т.д. Когда инспекторы попросили повторить тираду, товарищ попытался убежать. Но был задержан».

Раскаялся мужчина в светлом джемпере практически сразу, о чём поторопился сообщить под камеру, добавив, что «больше такого не будет». Он получил протокол о мелком хулиганстве. Водитель сразу три: за неостановку, неповиновение полицейским и нетрезвую езду.

Chrysler увезли на спецстоянку, молодого человека — в отдел до суда. По части 3 статьи 12.8 КоАП предусматривается арест от 10 до 15 суток, напоминает «Дорожный инспектор».

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Комментарии (3)

LOM
Ну тут "славные" комментаторы фонтанки будут на стороне водятла, без вариантов.
_Igor_
Большая страна отдыхаэ.
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