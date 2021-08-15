Как сообщает «Дорожный инспектор», каршеринг-«невидимку» наряд ДПС заметил на улице Оптиков около 3:40 ночи 15 августа. «Фольксваген Поло» без световых огней предложение остановиться проигнорировал, пролетел на красный, едва не сбив пешеходов, и нырнул во дворы.



Оторваться от преследования не вышло. Покружив по дворам, автомобиль прижали у дома № 49/2. За рулём оказался 35-летний с виду нетрезвый мужчина. Дышать в трубочку он отказался и до рассвета подписывал протоколы.

