FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +20
73.47р86.22р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
7
Печать

На Оптиков ДПС потребовала от каршеринга выйти из сумрака. Водитель, удирая, накатал на 180 тысяч штрафов

Дорожная полиция поймала нарушителя на каршеринге на улице Оптиков

Трёх водителей каршеринга задержали за ночь в Приморском районе Петербурга за дорожные нарушения. Один из них кружил по дворам с полицией на хвосте и остановившись, получил шесть протоколов.

Как сообщает «Дорожный инспектор», каршеринг-«невидимку» наряд ДПС заметил на улице Оптиков около 3:40 ночи 15 августа. «Фольксваген Поло» без световых огней предложение остановиться проигнорировал, пролетел на красный, едва не сбив пешеходов, и нырнул во дворы.

Оторваться от преследования не вышло. Покружив по дворам, автомобиль прижали у дома № 49/2. За рулём оказался 35-летний с виду нетрезвый мужчина. Дышать в трубочку он отказался и до рассвета подписывал протоколы.

ПоделитьсяПоделиться

Ему вменили поездку непристёгнутым на запрещающий сигнал светофора без световых приборов. Кроме того, оформили неостановку, отказ от медосвидетельствования и отсутствие документов на право управления транспортным средством.

«Данная поездка обойдется водителю в «круглую» сумму. От «Яндекса»: 100 000 рублей за управление т/с в нетрезвом виде + 50 000 за эвакуацию. От ГИБДД: 30 000 рублей. От суда: лишение в/у на срок от 1,5 до 2-х лет. И штрафы по всем остальным статьям», — подсчитал автор паблика.

Всего за ночь в Приморском районе протоколы оформляли на пять водителей, на каршеринге были трое.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

266202135
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты/. 2202 2003 7520 0340.
BSB888
Пора ужесточить наказание гражданам пользующихся каршерингом в пьяном и наркотическом опьянении, а также за нарушение правил дорожного движения. Ситуация ухудшается.
zorkii
пешеходы в 3.40 утра в спальном районе, вот это фантазии
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний