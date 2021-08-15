Как сообщает «Дорожный инспектор», каршеринг-«невидимку» наряд ДПС заметил на улице Оптиков около 3:40 ночи 15 августа. «Фольксваген Поло» без световых огней предложение остановиться проигнорировал, пролетел на красный, едва не сбив пешеходов, и нырнул во дворы.
Оторваться от преследования не вышло. Покружив по дворам, автомобиль прижали у дома № 49/2. За рулём оказался 35-летний с виду нетрезвый мужчина. Дышать в трубочку он отказался и до рассвета подписывал протоколы.
Ему вменили поездку непристёгнутым на запрещающий сигнал светофора без световых приборов. Кроме того, оформили неостановку, отказ от медосвидетельствования и отсутствие документов на право управления транспортным средством.
«Данная поездка обойдется водителю в «круглую» сумму. От «Яндекса»: 100 000 рублей за управление т/с в нетрезвом виде + 50 000 за эвакуацию. От ГИБДД: 30 000 рублей. От суда: лишение в/у на срок от 1,5 до 2-х лет. И штрафы по всем остальным статьям», — подсчитал автор паблика.
Всего за ночь в Приморском районе протоколы оформляли на пять водителей, на каршеринге были трое.