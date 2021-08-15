Полицейских и готовых помогать горожан прохожий сфотографировал на пересечении Маяковской и улицы Некрасова, фото появилось в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Столпотворение произошло рядом с серебристой «КИА», стоявшей на пешеходном переходе. Образовался затор. По словам очевидца, полиция откачивала женщину-водителя.
В ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» подтвердили, что сотрудники оказывали первую помощь женщине, которой стало плохо — у неё, похоже, произошёл какой-то приступ. После её передали медикам. Вероятнее всего, её подвело здоровье, подозрений на употребление препаратов нет.