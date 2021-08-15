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Приступ у водителя спровоцировал пробку в центре Петербурга. Первую помощь оказали полицейские

Женщине за рулём «КИА» стало плохо на улице Маяковского

Застрявшая на перекрёстке «КИА» тормозила автомобилистов в центре Петербурга 15 августа. Срочная помощь потребовалась женщине-водителю.

Полицейских и готовых помогать горожан прохожий сфотографировал на пересечении Маяковской и улицы Некрасова, фото появилось в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Столпотворение произошло рядом с серебристой «КИА», стоявшей на пешеходном переходе. Образовался затор. По словам очевидца, полиция откачивала женщину-водителя.

Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
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В ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» подтвердили, что сотрудники оказывали первую помощь женщине, которой стало плохо — у неё, похоже, произошёл какой-то приступ. После её передали медикам. Вероятнее всего, её подвело здоровье, подозрений на употребление препаратов нет.

Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

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Комментарии (8)

266202135
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить., но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
266081655
Езда по Питеру на машине - не для слабонервных.....
tochilshik
теперь лишат прав.
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