«Величайший футболист в истории» закончил жизнь в доме престарелых

Умер чемпион мира и Европы по футболу, один из лучших нападающих в мировой истории немец Герд Мюллер. Об этом сообщила пресс-служба команды.



Как говорится в опубликованном 15 августа некрологе, Мюллера не стало воскресным утром, он скончался возрасте 75 лет.



«В составе «Баварии» в 607 официальных матчах он забил невероятные 566 голов. И по сегодняшний день он является рекордсменом по количеству голов в Бундеслиге — поразив ворота соперников «Баварии» 365 раз, Мюллер семь раз удостаивался звания лучшего снайпера чемпионата. В составе сборной ФРГ в 62 матчах он отличился 68 раз», — напомнили в клубе.

