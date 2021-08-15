«Величайший футболист в истории» закончил жизнь в доме престарелых

Умер чемпион мира и Европы по футболу, один из лучших нападающих в мировой истории немец Герд Мюллер. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Как говорится в опубликованном 15 августа некрологе, Мюллера не стало воскресным утром, он скончался возрасте 75 лет.
«В составе «Баварии» в 607 официальных матчах он забил невероятные 566 голов. И по сегодняшний день он является рекордсменом по количеству голов в Бундеслиге — поразив ворота соперников «Баварии» 365 раз, Мюллер семь раз удостаивался звания лучшего снайпера чемпионата. В составе сборной ФРГ в 62 матчах он отличился 68 раз», — напомнили в клубе.
Президент «Баварии» Херберт Хайнер заявил, что сегодня для команды и ее болельщиков печальный, черный день. «Герд Мюллер был величайшим бомбардиром, когда-либо рождавшимся. И в то же самое время это был приятный человек, личность в мировом футболе. В глубокой скорби мы объединены с его женой Уши и его семьей. Без Герда Мюллера «Бавария» сегодня не была бы тем клубом, который мы все любим. Его имя и воспоминания о нем останутся навсегда», — заявил Хайнер.
С 2015 году Герд Мюллер, по данным СМИ, находился в доме престарелых в окрестностях Мюнхена из-за диагностированной болезни Альцгеймера.