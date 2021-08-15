Тайну обнаруженных у мужчины подозрительных свёртков раскроет экспертиза, но состояние и прошлое автомобилиста намекают.



О задержании 42-летнего петербуржца сообщает «Дорожный инспектор». Около полуночи 15 августа наряд полиции завернул во двор на Кустодиева, 12, откуда поступила заявка о «Мазде» — машина каталась по дворам так, что у очевидцев возникли сомнения в трезвости водителя.



Полицейские пришли к аналогичному заключению, но заподозрили, что мужчина мог употребить не только алкоголь. При досмотре его и автомобиля следственно-оперативная группа нашла пакетики с веществом, водитель их происхождение объяснить не смог. Сначала он безуспешно пытался дозвониться до жены, промахиваясь номером, после искал собеседников среди полицейских — также безрезультатно. Предложение «решить этот вопрос» энтузиазма не встретило.

