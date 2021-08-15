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«Можем решить этот вопрос?» Неадекватный петербуржец на «Мазде» заблудился во дворах и пытался разговорить полицейских

ГИБДД задержала водителя в Выборгском районе Петербурга

Тайну обнаруженных у мужчины подозрительных свёртков раскроет экспертиза, но состояние и прошлое автомобилиста намекают.

О задержании 42-летнего петербуржца сообщает «Дорожный инспектор». Около полуночи 15 августа наряд полиции завернул во двор на Кустодиева, 12, откуда поступила заявка о «Мазде» — машина каталась по дворам так, что у очевидцев возникли сомнения в трезвости водителя.

Полицейские пришли к аналогичному заключению, но заподозрили, что мужчина мог употребить не только алкоголь. При досмотре его и автомобиля следственно-оперативная группа нашла пакетики с веществом, водитель их происхождение объяснить не смог. Сначала он безуспешно пытался дозвониться до жены, промахиваясь номером, после искал собеседников среди полицейских — также безрезультатно. Предложение «решить этот вопрос» энтузиазма не встретило.

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«7 лет назад мужчина освободился из мест лишения свободы по ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). После освобождения занимался ремонтом помещений. Но наркотики продолжают разрушать семьи», — пишет автор паблика, добавляя, что задержанный является отцом двоих детей.

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Комментарии (2)

266202135
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет... А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
Иван 2пырьев
купить бу мазду - уже диагноз.
Хуже только купить новую мазду за ее реальную стоимость.
Диагност, настало твое время
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