Тайну обнаруженных у мужчины подозрительных свёртков раскроет экспертиза, но состояние и прошлое автомобилиста намекают.
О задержании 42-летнего петербуржца сообщает «Дорожный инспектор». Около полуночи 15 августа наряд полиции завернул во двор на Кустодиева, 12, откуда поступила заявка о «Мазде» — машина каталась по дворам так, что у очевидцев возникли сомнения в трезвости водителя.
Полицейские пришли к аналогичному заключению, но заподозрили, что мужчина мог употребить не только алкоголь. При досмотре его и автомобиля следственно-оперативная группа нашла пакетики с веществом, водитель их происхождение объяснить не смог. Сначала он безуспешно пытался дозвониться до жены, промахиваясь номером, после искал собеседников среди полицейских — также безрезультатно. Предложение «решить этот вопрос» энтузиазма не встретило.
«7 лет назад мужчина освободился из мест лишения свободы по ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). После освобождения занимался ремонтом помещений. Но наркотики продолжают разрушать семьи», — пишет автор паблика, добавляя, что задержанный является отцом двоих детей.