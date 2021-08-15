Девять человек пострадали в результате ДТП с маршрутным такси «Газель Некст» в Ставрополе утром 15 августа.
Как сообщает краевое ГУ МЧС, на пересечении улиц Льва Толстого и Ленина маршрутка сбила человека и врезалась в дорожное ограждение и дерево. С пострадавшими (детей среди них нет) работает психолог.
Подробности аварии (предварительную версию) сотрудники ГИБДД рассказали изданию «Сайт Ставрополя 1777»: «При приближении к регулируемому пересечению с улицей Льва Толстого водитель не среагировал вовремя и, чтобы избежать столкновения с остановившимся впереди транспортным средством, вывернул руль вправо в поворот, где допустил наезд на бордюрный камень, дорожное ограждение, скамейку, а затем произошёл наезд на пешехода и столкновение с деревом».
По словам самого водителя, причиной стал отказ тормозов. Эта версия проверяется, но следы торможения на дороге видны.
По данным издания, в больнице остаются пешеход и четыре пассажира маршрутки.