Разбойник с молотком пугал мать с ребёнком на севере Петербурга. На юге иностранцу разбили голову трубой

Петербургская полиция ищет смуглого немолодого мужчину, который под угрозой молотка отобрал рюкзак у женщины с ребёнком. Обидчики иностранца из Шушар уже в полицейских застенках.



Как стало известно «Фонтанке» 15 августа, накануне около десяти часов утра наряд патрульно-постовой службы приехал на Образцовую улицу в Шушарах, откуда поступило сообщение о нападении на человека. Помощь потребовалась 22-летнему гражданину Таджикистана, который рассказал о драке с четырьмя земляками.



В пылу схватки кто-то из противников схватил металлическую трубу и приложил молодого человека по голове. Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и после оказания необходимой помощи доставили в отдел.

