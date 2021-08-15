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Разбойник с молотком пугал мать с ребёнком на севере Петербурга. На юге иностранцу разбили голову трубой

Полиция Петербурга разбирается с нападениями на иностранца и женщину

Петербургская полиция ищет смуглого немолодого мужчину, который под угрозой молотка отобрал рюкзак у женщины с ребёнком. Обидчики иностранца из Шушар уже в полицейских застенках.

Как стало известно «Фонтанке» 15 августа, накануне около десяти часов утра наряд патрульно-постовой службы приехал на Образцовую улицу в Шушарах, откуда поступило сообщение о нападении на человека. Помощь потребовалась 22-летнему гражданину Таджикистана, который рассказал о драке с четырьмя земляками.

В пылу схватки кто-то из противников схватил металлическую трубу и приложил молодого человека по голове. Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и после оказания необходимой помощи доставили в отдел.

Там же полицейские собрали его предполагаемых противников: двух братьев 29 и 32 лет и двух соседей с Днепропетровской улицы 22 и 25 лет. Вместе с пострадавшим они получили административные протоколы о нарушении правил въезда или пребывания в России и пока остаются в комнатах для задержанных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Около половины второго часа в полицию Выборгского района поступило сообщение о нападении в парке Лесотехнической академии. Мужчина поймал 33-летнюю жительницу Петербурга, которая вместе с ребёнком шла от МФЦ на Новороссийской улице. Пригрозив молотком, он похитил рюкзак с IPhone, наушниками AirPods, документами, кошельком, в котором были банковские карты и 2,5 тысячи рублей наличными, и сбежал в сторону улицы Пархоменко.

Дело возбуждено по статье о разбое. Нападавшему на вид около пятидесяти лет. Невысокий, смуглый, волосы чёрные с проседью. Был в чёрной футболке, синих джинсах и выглядел как мечта блюстителя коронавирусных правил: в маске и перчатках.

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Комментарии (3)

Danik
Россия не может без привозной рабочей силы! - так нам всякие вице губеры и вице премьеры рассказывают.
Только не хочет эта рабочая сила работать! Драться, воровать, торговать в ларьках, таксовать, жить в резиновых квартирах, не платя ни за что - вот что делает привозная рабочая сила.
На Западе они создают районы гетто, куда и полиция поится зайти.
У нас они терроризируют местное население!
Вместе с Россгвардией выполняют задачу по поддержанию в страхе аборигенов!
pila_grigoryeva
у нас мигранты это просто сплошной криминал
50 летний смуглый угрожая молотком отобрал айфон а пятеро других смуглых отоварили другого смуглого трубой по голове Вопрос -зачем нам эти смуглые
У них есть своя родина -зачем их пускают в Россию?
вопрос риторический
чтоб несмуглым жизнь усложнить
roma.sh82
"смуглый мужчина" ...как толерантненько..
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