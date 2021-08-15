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Самолёт из Петербурга по техническим причинам развернулся над Боровичами и вернулся в Пулково

Дважды из Петербурга вылетали путешествующие в Волгоград. Первый полёт закончился там же, где и начался, в Гумрак их доставил резервный борт авиакомпании «Россия».

Как сообщил «Фонтанке» 15 августа представитель авиакомпании, самолёт меняли накануне. По данным сервиса flightradar, рейс выполнял «Сухой Суперджет 100». Борт вылетел из Петербурга в Волгоград в 19:10, сделал круг над Новгородской областью и вернулся в Пулково.

Фото: скриншот с сайта flightradar24.com
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После десяти часов вечера пассажиров отправили в волгоградский Гумрак другим самолётом.

«14 августа воздушное судно вернулось в аэропорт вылета по техническим причинам. Авиакомпанией оперативно было принято решение о замене самолёта. Задержка составила 3 часа», — уточняют в «России».

Фото: скриншот с сайта flightradar24.com

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Комментарии (2)

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