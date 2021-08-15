Дважды из Петербурга вылетали путешествующие в Волгоград. Первый полёт закончился там же, где и начался, в Гумрак их доставил резервный борт авиакомпании «Россия».



Как сообщил «Фонтанке» 15 августа представитель авиакомпании, самолёт меняли накануне. По данным сервиса flightradar, рейс выполнял «Сухой Суперджет 100». Борт вылетел из Петербурга в Волгоград в 19:10, сделал круг над Новгородской областью и вернулся в Пулково.

