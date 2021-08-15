Дважды из Петербурга вылетали путешествующие в Волгоград. Первый полёт закончился там же, где и начался, в Гумрак их доставил резервный борт авиакомпании «Россия».
Как сообщил «Фонтанке» 15 августа представитель авиакомпании, самолёт меняли накануне. По данным сервиса flightradar, рейс выполнял «Сухой Суперджет 100». Борт вылетел из Петербурга в Волгоград в 19:10, сделал круг над Новгородской областью и вернулся в Пулково.
После десяти часов вечера пассажиров отправили в волгоградский Гумрак другим самолётом.
«14 августа воздушное судно вернулось в аэропорт вылета по техническим причинам. Авиакомпанией оперативно было принято решение о замене самолёта. Задержка составила 3 часа», — уточняют в «России».