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На Мурманском шоссе пробки. К ремонтам добавился «паровозик»

Петербуржцы стоят в заторах на «Коле» в обоих направлениях

На многострадальном Мурманском шоссе (автодорога «Кола») в первой половине дня 15 августа пробки образовались в обе стороны.

В направлении Петербурга «Яндекс» показывает 6-километровый затор в районе посёлка Приладожский, на подъезде к Синявино. Там ведутся дорожные работы, а пользователи ещё добавили отметку о ДТП.

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Немного не доезжая этого участка движение тормозит ДТП-«паровозик». Очевидец из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» насчитал шесть столкнувшихся машин.

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В направлении области 6-километровая пробка, как и в предыдущие дни, копится на выезде из Петербурга, после Разметелево. Там ведутся дорожные работы.

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