В направлении Петербурга «Яндекс» показывает 6-километровый затор в районе посёлка Приладожский, на подъезде к Синявино. Там ведутся дорожные работы, а пользователи ещё добавили отметку о ДТП.
Немного не доезжая этого участка движение тормозит ДТП-«паровозик». Очевидец из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» насчитал шесть столкнувшихся машин.
В направлении области 6-километровая пробка, как и в предыдущие дни, копится на выезде из Петербурга, после Разметелево. Там ведутся дорожные работы.