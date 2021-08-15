Зима близко, а пенсионерку из Зеленогорска оставили без полушубка и пары дублёнок. Уходя, вор покурил и выпотрошил пуфик

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 августа, накануне около 16 часов домой на улицу Руставели в Калининском районе вернулась 61-летняя музыкальный руководитель детского сада и заметила неладное. Короткая ревизия показала, что из квартиры, в которой хозяйки не было два дня, исчезли драгоценности и кроссовки Adidas.

Под конец недели воры прошлись по дамским квартирам в Петербурге. Кроме денег и ювелирных изделий, уносили верхнюю одежду, обувь, запчасти и пневматический пистолет.

Общей ущерб, по оценке женщины, потянул на 176 тысяч рублей. Предполагается, что домушник для входа и выхода воспользовался окном, лезть было невысоко — квартира на первом этаже.



В 53 отделе полиции Приморского района в субботу заявление о квартирной краже писала 27-летняя жительница Туристской. Оператор 1С не досчиталась серебряного кулона в виде иконы, золотых серёжек, ноутбука Acer и пневматического пистолета, документы на который затерялись. В довесок вор прихватил насадки на газовые баллончики. Ущерб девушка оценила в 50 тысяч рублей.



Похозяйничавшему в доме 60-летней пенсионерки из Зеленогорска досталось больше. Преступник подобрал ключи к квартире на Комсомольской улице, нашёл 35 тысяч рублей в шкафу в гостиной, добрался до нижних полок и выгреб золотые украшения, взял две дублёнки, полушубок и вывернул пуфик в коридоре, откуда достал 10 400 долларов. Его визит женщина оценила в 1,4 млн рублей. Полицейские осмотрели квартиру и изъяли конверты из-под денег и окурки.



По всем фактам возбуждены уголовные дела о краже, преступников ищут, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

