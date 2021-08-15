Резервуар для хранения топлива взорвался 15 августа в 3:30 (время совпадает с московским) в районе Аккар на севере Ливана. Число погибших растёт. По последним данным АФП, их 28. Пострадавших около 80. Несколько человек пропали без вести, сообщает ТАСС.



«Причина взрыва остается неизвестной, на месте работают 24 бригады скорой помощи, которые доставляют пострадавших в больницы города Триполи, у большинства из них ожоги различной степени тяжести», — рассказал в Twitter руководитель Ливанского общества Красного Креста Джордж Кеттане.