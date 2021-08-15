Гимназистка под Петербургом разбилась, спускаясь из квартиры на кушаках

Девочке-подростку, сорвавшейся при спуске из квартиры через окно, оказывают помощь травматологи Тосненской больницы в Ленинградской области. К медикам пострадавшая поступила в тяжёлом состоянии.



Как стало известно «Фонтанке» 15 августа, 13-летняя пациентка поступила в стационар накануне вечером. Врачи диагностировали травму живота и оценили состояние как тяжёлое. По предварительным данным, девочка сорвалась с высоты третьего этажа, когда выбиралась из квартиры на кушаках.



Произошло это около семи часов вечера в городе Никольское, где живёт пострадавшая. Известно, что она учится в седьмом классе гимназии. Мать растит девочку одна, семья знакома сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних. Почему школьница выбрала экстремальный способ покинуть квартиру, выясняют правоохранительные органы.

