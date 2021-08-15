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Гимназистка под Петербургом разбилась, спускаясь из квартиры на кушаках

Девочке-подростку, сорвавшейся при спуске из квартиры через окно, оказывают помощь травматологи Тосненской больницы в Ленинградской области. К медикам пострадавшая поступила в тяжёлом состоянии.

Как стало известно «Фонтанке» 15 августа, 13-летняя пациентка поступила в стационар накануне вечером. Врачи диагностировали травму живота и оценили состояние как тяжёлое. По предварительным данным, девочка сорвалась с высоты третьего этажа, когда выбиралась из квартиры на кушаках.

Произошло это около семи часов вечера в городе Никольское, где живёт пострадавшая. Известно, что она учится в седьмом классе гимназии. Мать растит девочку одна, семья знакома сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних. Почему школьница выбрала экстремальный способ покинуть квартиру, выясняют правоохранительные органы.

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Комментарии (8)

tochilshik
зачесалось в одном месте,в квартире не удержишь.
chip1
Балда, на капроновых колготках надо было.
Teo Piter
На кушаках от кунаков
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