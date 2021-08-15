FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +20
73.47р86.22р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Два 5-летних петербуржца пострадали в ДТП: у одного ошибся отец, а второй выскочил из-за машины

После двух ДТП в Петербурге госпитализировали двух мальчиков-ровесников

Два пострадавших ребёнка и один погибший взрослый — о трёх серьёзных субботних ДТП сообщает 15 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Около 8 часов утра в субботу на пересечении улицы Крыленко и Октябрьской набережной столкнулись «Рено Сандеро» и «Лада» (ВАЗ-2115 — по данным очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте»). По предварительной версии, 39-летний мужчина на «Рено», поворачивая налево на красный свет, не пропустил встречный ВАЗ под управлением гражданина 30 лет. 5-летний пассажир «Рено» был госпитализирован в состоянии средней тяжести. По данным «Фонтанки», мальчик — сын водителя, ДТП произошло рядом с их домом.

ПоделитьсяПоделиться

Ещё один 5-летний мальчик пострадал в ДТП вечером, в 18:40, в Шушарах. 22-летний водитель коммерческой «Хёндэ Сонаты» сбил его во дворе дома 34 по улице Пушкинской. Ребёнок выбежал из-за припаркованной машины по недосмотру матери. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

50-летний мужчина погиб под колёсами «Фольксвагена Транспортера» около 11 часов на 108-м километре дороги «СПб Южное полукольцо — Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора». Пожилой водитель сбил его, когда тот переходил трассу вне зоны пешеходного перехода. Пешеход скончался в машине скорой помощи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

gencon
Кто бы мог подумать, что в 2000-м на пост президента придёт немецкий шпион с планом сократить численность россиян до 60 млн к 2050-му, как и говорила М. Тетчер. Этого вполне достаточно для экспорта нефти и газа
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний