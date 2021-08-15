Два пострадавших ребёнка и один погибший взрослый — о трёх серьёзных субботних ДТП сообщает 15 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Около 8 часов утра в субботу на пересечении улицы Крыленко и Октябрьской набережной столкнулись «Рено Сандеро» и «Лада» (ВАЗ-2115 — по данным очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте»). По предварительной версии, 39-летний мужчина на «Рено», поворачивая налево на красный свет, не пропустил встречный ВАЗ под управлением гражданина 30 лет. 5-летний пассажир «Рено» был госпитализирован в состоянии средней тяжести. По данным «Фонтанки», мальчик — сын водителя, ДТП произошло рядом с их домом.
Ещё один 5-летний мальчик пострадал в ДТП вечером, в 18:40, в Шушарах. 22-летний водитель коммерческой «Хёндэ Сонаты» сбил его во дворе дома 34 по улице Пушкинской. Ребёнок выбежал из-за припаркованной машины по недосмотру матери. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
50-летний мужчина погиб под колёсами «Фольксвагена Транспортера» около 11 часов на 108-м километре дороги «СПб Южное полукольцо — Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора». Пожилой водитель сбил его, когда тот переходил трассу вне зоны пешеходного перехода. Пешеход скончался в машине скорой помощи.