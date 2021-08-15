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Трактор в огне. На Маршала Блюхера погибла иноземная техника

В Петербурге 40 минут тушили трактор

Пожар произошёл на стоянке в Калининском районе Петербурга воскресным утром, 15 августа.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_15575289" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a> / vk.com/spb_today
Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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Видео публикуют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидцы, наблюдавшие за работой пожарных.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании поступил с проспекта Маршала Блюхера, 1/1 незадолго до девяти часов утра. К приезду первого расчёта в огне был трактор, на его соседа по парковке пламя перекинуться не успело.

Автор: видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Через 40 минут пожар ликвидировали силами девяти человек, сведений о пострадавших в МЧС не поступало. В тракторе американской компании Terex сгорело всё, что могло гореть.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_15575289" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a> / vk.com/spb_today
Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (4)

AlBerkut
Очередной 'спор хозяйствующих субъектов'? Ну а что, имущество спалить аргумент, не то, что в 90-е... Ну либо страховку получить...
Alex000
А теперь - внимание вопрос. Не, даже не один, два.
1) Сколько лет было иноземной технике?
2) Обслуживалась ли иноземная техника официальным сервисным агентом по графику?
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