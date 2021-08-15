Видео публикуют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидцы, наблюдавшие за работой пожарных.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании поступил с проспекта Маршала Блюхера, 1/1 незадолго до девяти часов утра. К приезду первого расчёта в огне был трактор, на его соседа по парковке пламя перекинуться не успело.
Автор: видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Через 40 минут пожар ликвидировали силами девяти человек, сведений о пострадавших в МЧС не поступало. В тракторе американской компании Terex сгорело всё, что могло гореть.