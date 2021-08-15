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Пассажирский поезд опоздал в Петербург из-за «Лады», не проскочившей перед товарным составом

Авария на железнодорожных путях в Гатчинском районе Ленобласти более чем на полчаса задержала следовавший в Петербург пассажирский поезд. «Лада» на переезде не успела проехать перед товарным составом.

Как сообщает Октябрьская железная дорога, авария произошла незадолго до четырёх часов ночи 15 августа на перегоне Чаща — Новинка. Водитель ВАЗа проигнорировал запрещающий сигнал перед приближающимся товарным поездом.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадавших и схода подвижного состава нет», — уточнили в ОЖД.

Из-за ДТП поезд № 678 из Великих Лук застрял в пути на час и опоздал в Петербург. На Ладожском вокзале его ждали в половине седьмого часа утра, состав прибыл на 36 минут позже.

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Комментарии (1)

ash364
Ночью лампочки красные какие-то подумал водитель жигуара....
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