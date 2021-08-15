Пассажирский поезд опоздал в Петербург из-за «Лады», не проскочившей перед товарным составом

Как сообщает Октябрьская железная дорога, авария произошла незадолго до четырёх часов ночи 15 августа на перегоне Чаща — Новинка. Водитель ВАЗа проигнорировал запрещающий сигнал перед приближающимся товарным поездом.



«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадавших и схода подвижного состава нет», — уточнили в ОЖД.



Из-за ДТП поезд № 678 из Великих Лук застрял в пути на час и опоздал в Петербург. На Ладожском вокзале его ждали в половине седьмого часа утра, состав прибыл на 36 минут позже.

