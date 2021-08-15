Фото: https://vk.com/nochlezhka Поделиться Поделиться







Выставка скульптурных портретов, моделями для которых послужили бездомные люди, развернулась в Шереметевском саду музея. Авторы работ — талантливые скульпторы, которые посещали петербургскую «Ночлежку» и проводили сеансы лепки, чтобы запечатлеть её обитателей.

Посмотреть на лица бездомных и понять, что они обычные люди, предложила выпускница Академии художеств Вероника Бернард. Идея пришла после того, как она в 2019 году попала на экскурсию в приют «Ночлежки» и поговорила с его обитателями. Скульптора поддержали и в благотворительной организации, и коллеги.



Главная идея авторов проекта — дать возможность жителям города заглянуть в лица бездомных, увидеть, что перед ними обычные люди, которые не заслуживают порицания и осуждения.

Скульптор Вероника Бернард

Модель — Надежда Пельшикова, 67 лет. Беженка из Казахстана. Из-за диабета стала инвалидом, ей ампутировали ногу. Без гражданства и документов оказалась на улице. (Полную историю Надежды Илларионовны можно узнать здесь).

Фото: Мария Лащева Поделиться Поделиться







Некоторое время назад я попала на экскурсию по «Ночлежке», её вёл молодой человек, который сам обитал там некоторое время. Он рассказывал о своей жизни, о том, как функционирует приют. Меня всё это шокировало, я впервые узнала, какое количество народа живет без дома. Я подумала — чем я могу помочь этим людям? Выбор был небольшой, я же скульптор, я леплю портреты, и вот предложила сделать такую выставку. Многие коллеги согласились мне помочь. Моделей выбирали случайным образом из жителей той же «Ночлежки».

Я поехала лепить первая. А Надежда Илларионовна была первой, кто согласилась позировать. Я приступила к работе, мы обменивались шутками, делали друг другу комплименты. Знаете, такая лёгкая беседа: «Сегодня хорошая погода», «Вы отлично выглядите».



В работе важно зацепиться за модель — за её характер или внешность. Ещё когда я училась, и мы много часов проводили за лепкой портретов, я заметила, если человек не нравится — портрет не получится. Нужен эмоциональный отклик на модель. Мне с Надеждой Илларионовной повезло — я сразу попала под её позитивную энергетику. Иногда бывает, что человек на портрете не похож детально на модель, но похож по ощущениям. Хотелось передать мой невероятный восторг от этой весёлой, лёгкой женщины. А получился портрет серьёзный, без улыбки. Это неосознанно произошло, это то, что сделали руки, это не проконтролируешь. Мне очень сложно это объяснить. Может быть, это проявление скрытой трагедии, которая прячется за улыбкой этого человека.

Через этот проект, через совместную работу получилось взглянуть на бездомных людей по-другому. Это не те, кто пьёт, не хочет работать и «сам виноват». В большинстве это нормальные люди, по тем или иным причинам попавшие в беду. Мы можем им помочь. После этого проекта я стала по-другому относиться к бездомным, стараюсь покупать им еду, желательно горячую.



Скульптор Ольга Окатова

Модель — Сергей Трушкин, 40 лет, воспитанник детского дома. После армии работал грузчиком, садовником. Однажды на него напали, ударили по голове, и он потерял память. Жил на улице, ослеп. (Полностью историю Сергей можно узнать здесь).

Фото: Мария Лащева Поделиться Поделиться







Я работаю преподавателем, выполняю много бумажной работы, занимаюсь документами, и художник во мне немного скучает. А я очень люблю лепить портреты, и поэтому с удовольствием согласилась принять участие в таком творческом проекте. Наша задача была — привлечь внимание к проблеме бездомности. Через портрет мы хотели отразить внутреннее состояние человека, не просто передать пропорции лица, а вызвать у зрителя эмоцию, сочувствие, сопереживание.

Когда я узнала, что нужно будет лепить прямо в «Ночлежке», немного испугалась. Я никогда не сталкивалась раньше с бездомными, плохо понимала, как вести себя, что это за люди. Но когда приехала и приступила к работе, в комнату начали заходить другие жители «Ночлежки», мы знакомились, завязывался непринужденный разговор, и я вдруг поняла, что ничего в этих людях особенного нет. Просто кому-то из нас повезло в жизни больше, а кому-то меньше.



Сам Сергей очень смущался. У него отсутствует зрение, и он сидел в солнцезащитных очках. Это усложнило задачу, потому что мне надо было понять, как лицо выглядит без очков, построить анатомию. Приходилось подглядывать за очки. В конце сеанса он перестал стесняться, снял их. Мне советовали его слепить в очках, но я подумала, что в лице человека с особенностями тоже есть красота, и не надо её закрывать. На портрете я вылепила глазницы невидящего человека.

Сергей — сильный человек, он ни на что не жаловался, много шутил. Мечтал, как его портрет будет стоять на выставке. Они воодушевленно обсуждали с другой натурщицей, как люди будут смотреть экспозицию, разглядывать их изображения. Я подумала — ведь мы по большому счету ничего не сделали, просто уделили им внимание, слепили портреты. Но это очень поддержало и вдохновило бездомных людей. Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, Сергей не сдаётся. В своей работе я постаралась передать внутреннюю силу, с которой он переживает удары судьбы.



Скульптор Анна Сосенская

Модель — Александр Смирнов.

Фото: Мария Лащева Поделиться Поделиться







Александр очень стеснялся, ему было удивительно, почему для портрета выбрали именно его. Спрашивал, что в нем такого особенного.

Я видела, что у него сложная судьба, и особенно не лезла, не выспрашивала, что там у него произошло, как он оказался бездомным. Мы общались на нейтральные темы, он говорил об искусстве, рассказывал, как дружил с художником-живописцем, вспоминал, как и сам что-то рисовал.

Я довольно часто леплю портреты, с натуры и по фотографиям, и во время работы стараюсь проникнуть в характер человека. Александр как модель оказался очень необычным, в его лице отразилась суровая судьба, непростые обстоятельства, в которые он попал.

Я старалась передать эмоциональное состояние Александра, его живую, трепещущую натуру. Его психологический портрет отразился в глубоких тенях, непроработанной массе волос, которые лежат живой волной. Мне хотелось посредством скульптуры, пластики, отразить глубину его личности, передать его энергию. У Александра на портрете плотно сомкнутые губы, напряженный лоб. Он много пережил, многое понял. В глубоко посаженных глазах тревога, он смотрит на мир внимательно и серьезно, с недоверием.



Необычно само место выставки. Фонтанный дом, историческое здание в центре города, великолепный Шуваловский дворец. И тут же портреты людей, которые находятся за гранью нашего восприятия. Мы не замечаем их на улицах, погруженные в собственные тревоги и заботы, не видим, что они нуждаются в помощи. Те, кто остался без своего угла, люди, выброшенные за обочину жизни. Посредством искусства мы, скульпторы, заставляем обратить на них внимание. Показываем, что они такие же люди как все, и в этой ситуации может оказаться любой из нас.

Я увидела, как во время нашего сеанса Александр посмотрел на себя другими глазами.

Для него было важным, что о нём останется такая память — его скульптурный портрет. Он вдруг понял, что кто-то увидит его черты лица, узнает про его судьбу.

Мне хотелось бы больше рассказывать о таких человеческих историях. Будить в людях человечность и взаимопомощь.

Выставка «Без определенного места» будет открыта до 31 августа по адресу Литейный пр., 53.

Мария Лащева, «Фонтанка.ру»