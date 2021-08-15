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Под окнами девятиэтажки на Будапештской нашли тело девятиклассницы-фигуристки

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, которые привели к гибели школьницы во Фрунзенском районе Петербурга. Родители говорят, что недосмотрели.

Как стало известно «Фонтанке» 15 августа, 15-летнюю девочку-подростка под окнами девятиэтажки на Будапештской первым заметил прохожий, за несколько минут до полуночи 14-го числа он вызвал экстренные службы и указал на шестой этаж. Медпомощь к девочке не успела: полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

В тот вечер девочка была дома. Она воспитывалась в полной семье, которая в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних не попадала. Мать и отец — предприниматели, есть братья и сёстры. Училась в девятом классе одной из районных школ, с детства занималась фигурным катанием, но последние два года посты и фотографии в паблике ему не посвящала.

Искать причины случившегося следователи будут в телефоне школьницы. Вместе с гаджетом из квартиры увезли электронную сигарету.

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Комментарии (5)

266198421
Соболезнования родным и близким. Разговаривайте больше со своими детьми.
aaignat
К чему тут уточнение про электронную сигарету? Тогда марку, модель и подробности про гаджет напишите
Аппаратчик мокрой классификации
Интересно, существует ли аниме про олимпиаду, допинг и серебряную медаль?
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