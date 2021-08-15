Под окнами девятиэтажки на Будапештской нашли тело девятиклассницы-фигуристки

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, которые привели к гибели школьницы во Фрунзенском районе Петербурга. Родители говорят, что недосмотрели.



Как стало известно «Фонтанке» 15 августа, 15-летнюю девочку-подростка под окнами девятиэтажки на Будапештской первым заметил прохожий, за несколько минут до полуночи 14-го числа он вызвал экстренные службы и указал на шестой этаж. Медпомощь к девочке не успела: полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.



В тот вечер девочка была дома. Она воспитывалась в полной семье, которая в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних не попадала. Мать и отец — предприниматели, есть братья и сёстры. Училась в девятом классе одной из районных школ, с детства занималась фигурным катанием, но последние два года посты и фотографии в паблике ему не посвящала.

