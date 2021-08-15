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Учёные создали самый твёрдый материал, который может поцарапать алмаз

Специалисты Яньшаньского университета города Циньхуандао на севере КНР при взаимодействии с китайскими и иностранными коллегами создали сверхпрочный материал. Он, в частности, способен нанести царапину на поверхность алмаза.

Как передаёт 14 августа ТАСС со ссылкой на заявление вуза, вещество имеет плотность 3,3 грамма на 1 кубический сантиметр, его твёрдость по Виккерсу составляет 113 гигапаскалей. Это углеродное соединение, полученное при высоких температурах, назвали AM-III. «Таким образом, мы имеем дело с самым твердым и прочным из всех аморфных материалов, которые когда-либо встречались науке», — подчёркивается в сообщении университета.

Разработка уже запатентована в Китае и в Японии.

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Комментарии (5)

Шихаэль Мумахер
алмазы подешевеют?
263221761
Богу надо молится. Он всё даст нахаляву! Неужели не понятно?!!
chip1
А на святой Руси храмы строят, нафик нам наука, это деньги нужно в образование вкладывать, оборудование дорогое, жаль время левшей прошло, на коленке много не изобретешь...
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