Учёные создали самый твёрдый материал, который может поцарапать алмаз

Специалисты Яньшаньского университета города Циньхуандао на севере КНР при взаимодействии с китайскими и иностранными коллегами создали сверхпрочный материал. Он, в частности, способен нанести царапину на поверхность алмаза.



Как передаёт 14 августа ТАСС со ссылкой на заявление вуза, вещество имеет плотность 3,3 грамма на 1 кубический сантиметр, его твёрдость по Виккерсу составляет 113 гигапаскалей. Это углеродное соединение, полученное при высоких температурах, назвали AM-III. «Таким образом, мы имеем дело с самым твердым и прочным из всех аморфных материалов, которые когда-либо встречались науке», — подчёркивается в сообщении университета.

