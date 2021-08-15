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Петербуржец снял драку сотрудника ДПС и нарушителя

Противостояние двух мужчин — в жилетке сотрудника ДПС и в гражданской одежде — попало на видео.

Как сообщается 14 августа в группе «Славянка | Подслушано» «ВКонтакте», видео снято около 15:30 в Славянке (Пушкинский район Петербурга), судя по геотегу, на Ростовской улице. Мужчина в форме, вероятно, пытается задержать нарушителя. «Он по дороге сваливал от ДПС и завернул на стоянку», — поясняет автор видео.

Задержание затянулось: нарушитель активно сопротивлялся. Сотрудник даже уронил на асфальт рацию и наручники. На помощь ему пришёл очевидец, и вскоре подъехала машина ГИБДД.

Подробности инцидента выясняются.

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Комментарии (11)

Семён Лобкотрясов
Опять соль?
W Bons
а мне понравилось , мортал комбат отдыхает
Владислав М
Теперь присядет. А мог бы просто годик без прав походить. Прохожий молодец, помог инспектору.
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