Противостояние двух мужчин — в жилетке сотрудника ДПС и в гражданской одежде — попало на видео.
Как сообщается 14 августа в группе «Славянка | Подслушано» «ВКонтакте», видео снято около 15:30 в Славянке (Пушкинский район Петербурга), судя по геотегу, на Ростовской улице. Мужчина в форме, вероятно, пытается задержать нарушителя. «Он по дороге сваливал от ДПС и завернул на стоянку», — поясняет автор видео.
Задержание затянулось: нарушитель активно сопротивлялся. Сотрудник даже уронил на асфальт рацию и наручники. На помощь ему пришёл очевидец, и вскоре подъехала машина ГИБДД.
Подробности инцидента выясняются.