Фото: коллекция Анны Поделиться Поделиться







«Первые фигурки у меня появились, когда мне было лет пять, но не помню, с какой именно всё началось: пляжный пингвин на лежаке, панда в жёлтом свитере или черепашка… Как-то мне и сыну друзей родителей купили по «Киндер-сюрпризу»: мне досталась машинка, а ему — эта самая панда. Мы поменялись, но я ужасно расстроилась и даже хотела меняться обратно. Потом уже мне самой попалась другая панда, и оказалось, что они ничуть не хуже машинки. Уже в школе фигурки из игрушек превратились для меня в коллекцию», — рассказала Анна.



Фото: коллекция Анны Фото: коллекция Анны Поделиться Поделиться







Сейчас в её коллекции 17 полных серий, около 170 фигурок. Не серийные она не считает. Самые старые — бегемоты в спортзале 1990 года, последние — попугаи-пираты, лисы-сыщики и жирафы, которые продавались в России в начале 2000-х. Есть знакомые многим с детства львята, пингвины, лягушки и акулы.



Фото: коллекция Анны Фото: коллекция Анны Фото: коллекция Анны Поделиться Поделиться







В какой-то момент родителям петербурженки пришла в голову идея собрать специальный плоский шкафчик, чтобы все фигурки были на виду. А потом и добавить к ним фон по сюжету со вкладыша.

«Папа в школе коллекционировал марки. Поэтому по сути мой шкафчик — объёмный аналог кляссера (филателистический альбом. — Прим. ред.). Добавить фон придумали, разглядывая вкладыши из яиц. Я как раз тогда увлеченно клеила модели кораблей и, как и сейчас, обожала разглядывать макеты и модели в музеях. Оформление придумывали всей семьей. Я рисовала, папа помогал там, где мне было сложно: выпилил акулятам дворец из нескольких слоев ДВП, согнул из толстой проволоки леер для круизного корабля бегемотов. Было очень здорово собирать миниатюрные шведскую стенку и брусья. А бегемот-супермен на стене — отсылка к серии «Бегемоты в Голливуде», которой у меня нет. Мы оформили полностью собранные серии, но потом процесс встал на паузу до прошлого года — до пополнения коллекции», — объяснила Анна.



Фото: коллекция Анны Фото: коллекция Анны Фото: коллекция Анны Фото: коллекция Анны Поделиться Поделиться







В некоторых сериях много лет не хватало одной-двух фигурок.

«Например, пляжные пингвины остались без тренера, и единственная подружка, у которой он был, отказывалась меняться, потому что повторной фигурки у нее не было, — пояснила петербурженка. — Попугаи и жирафы были собраны наполовину, в нескольких сериях (черепашки, слоны, бегемоты в спортзале) не хватало по 2–3 фигурки. К собранным (по отечественным меркам) лягушкам я докупила две фигурки, которые, если не ошибаюсь, выпускались только в Италии: хоккеиста и ещё одну. Думаю, они самые редкие в коллекции, но в Интернете их можно свободно купить».

«Напишите, пожалуйста, имена нужных вам попугаев», — ответил Анне продавец-итальянец, которого я спросила, продаёт ли он фигурки из этой серии поштучно.

Две серии девушка купила в прошлом году полностью. Это египетские коты и лисы-сыщики, у неё была всего одна фигурка из каждой, но, по её словам, «они просто замечательные, невозможно было устоять».



Фото: коллекция Анны Фото: коллекция Анны Поделиться Поделиться







Все фигурки стоят по-разному: можно купить целую серию за 400 рублей, а иногда одна обходилась в 300. Дороже всего, как правило, фигурки из старых серий, в которых есть дополнительные предметы: например, бегемотиха с обручем.



Фото: коллекция Анны Фото: коллекция Анны Поделиться Поделиться







«Коллекцию вижу каждый день, подхожу к ней не всегда, но время от времени разглядываю. Друзья и знакомые, которые видят коллекцию, часто делятся своими детскими воспоминаниями, связанными с той или иной серией. Очень люблю эти моменты! Еще интересно планировать следующие полочки: пиратский корабль, улицу для лис с полицейским участком, — поделилась планами Анна. — Серий, которых у меня нет, очень много, и я решила пока не загадывать, какие фигурки буду покупать для последней полочки: может быть, куплю зайцев-лыжников (у меня есть несколько фигурок из этой серии), может быть, медвежат, может, бегемотов Star Wars. Возможностей очень много!»



Фото: коллекция Анны Фото: коллекция Анны Фото: коллекция Анны Поделиться Поделиться







Собираете необычную коллекцию? Расскажите на mail@fontanka.ru

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

