У Жасмин от коронавируса умерли бабушка и отец — балетмейстер

От ковида умерли родные певицы Жасмин (Сары Манахимовой).



Как пишет 14 августа StarHit со ссылкой на представителя Жасмин, вслед за бабушкой, 90-летней Сарой, ушёл из жизни артистки, известный в Дагестане балетмейстер Лев Манахимов. У него было серьёзное осложнение после COVID-19. «Из Дербента его привезли в Москву уже с большим поражением легких. Врачи боролись за него, и мы верили в лучшее до последнего, но увы», — рассказал представитель Жасмин

До этого она в своём Instagram сообщила о смерти бабушки, тоже заболевшей коронавирусом: «Моя любимая бабушка Сара на днях ушла от нас».

