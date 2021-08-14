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У Жасмин от коронавируса умерли бабушка и отец — балетмейстер

От ковида умерли родные певицы Жасмин (Сары Манахимовой).

Как пишет 14 августа StarHit со ссылкой на представителя Жасмин, вслед за бабушкой, 90-летней Сарой, ушёл из жизни артистки, известный в Дагестане балетмейстер Лев Манахимов. У него было серьёзное осложнение после COVID-19. «Из Дербента его привезли в Москву уже с большим поражением легких. Врачи боролись за него, и мы верили в лучшее до последнего, но увы», — рассказал представитель Жасмин

До этого она в своём Instagram сообщила о смерти бабушки, тоже заболевшей коронавирусом: «Моя любимая бабушка Сара на днях ушла от нас».

Напомним, смертельная статистика COVID-19 в России в последние ставит рекорд за рекордом.

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