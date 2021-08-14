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В ходе столкновений у офиса Зеленского пострадали силовики и журналисты

Около 10 сотрудников силовых структур получили травмы 14 августа в ходе столкновений у здания офиса президента страны Владимира Зеленского, передаёт ТАСС.

«Вследствие потасовки семь полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы», — написал спикер МВД Артем Шевченко в Facebook. По факту нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело.

Акцию организовала политическая партия «Национальный корпус», созданная на базе нацбатальона «Азов» (против участников которого в России возбуждено уголовное дело), завершился в Киеве. Митингующие пытались прорваться к офису, бросали взрывпакеты и камни в правоохранителей, распыляли газ, жгли шины. Силовики применяли слезоточивый газ, сообщает РИА Новости.

По данным украинского издания «Буквы», после акции какие-то парни избили журналиста Александра Кужельного. «Страна.ua» пишет, что во время митинга многих журналистов залили слезоточивым газом.

Организаторы протестов считают, что украинские власти готовятся к «масштабной зачистке проукраинского общественно-политического поля» и «сдаче национальных интересов страны». Служба безопасности Украины 5 августа провела десятки обысков и семь задержаний членов харьковского «Нацкорпуса». 7 августа суд взял под стражу задержанных членов организации.

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