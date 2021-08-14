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«Самая оперативная в мире» бригада пожарных тушила маршрутку на Сердобольской

В Петербурге маршрутка загорелась за забором пожарной части

Пожар на территории автопарка произошёл в Приморском районе Петербурга 14 августа. В маршрутке выгорело всё, тушили её две минуты.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Сердобольской улице, 32, поступил в 20:02. Через две минуты пожар ликвидировали силами двух расчётов и девяти человек. «В автомобиле марки «Газель» сгорели сгораемые части. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн

«Это самая оперативная бригада пожарных в мире, наверное. Они ехали секунды две», — оценили наблюдающие из окон жители.

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Между Сердобольской и Земледельческой стоят автобусы «Третьего парка». За забором, на Сердобольской, 32, находится пожарная часть.

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Комментарии (8)

Редиска Здесь
«В автомобиле марки «Газель» сгорели сгораемые части."
В чем заслуга пожарных, если сгораемые части сгорели, а несгораемые не сгорели?
Coulthard
Кино "Коля - перекати поле" вспомнилось, там герои похожими голосами и фразами изъясняются.
Coulthard
Вот это комментаторы, вот это я понимаю! Им на матч-тв надо, вдвоем, рейтинг взлетит!
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