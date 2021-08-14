Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Сердобольской улице, 32, поступил в 20:02. Через две минуты пожар ликвидировали силами двух расчётов и девяти человек. «В автомобиле марки «Газель» сгорели сгораемые части. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.
«Это самая оперативная бригада пожарных в мире, наверное. Они ехали секунды две», — оценили наблюдающие из окон жители.
Между Сердобольской и Земледельческой стоят автобусы «Третьего парка». За забором, на Сердобольской, 32, находится пожарная часть.