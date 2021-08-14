Экипажи женщин-лётчиц готовят российские Воздушно-космические силы

Российские Воздушно-космические силы работают над методологией применения женских экипажей в современных военных авиационных частях.



«Служить девушки-летчицы гарантированно будут. Сейчас мы разрабатываем методологию их дальнейшего предназначения в войсках. Подход к каждой будет индивидуальным, в соответствии с их профессиональными навыками», — сообщил 14 августа журналистам замглавнокомандующего ВКС по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев. Его цитирует ТАСС.



Пока в ВКС нет системного опыта по созданию женских экипажей, отметил Максимцев. Но курсантки уже учатся в Краснодарском высшем военном авиационном училище по специальностям военно-транспортная, дальняя, штурмовая и истребительная авиация.

