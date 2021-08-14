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Экипажи женщин-лётчиц готовят российские Воздушно-космические силы

Российские Воздушно-космические силы работают над методологией применения женских экипажей в современных военных авиационных частях.

«Служить девушки-летчицы гарантированно будут. Сейчас мы разрабатываем методологию их дальнейшего предназначения в войсках. Подход к каждой будет индивидуальным, в соответствии с их профессиональными навыками», — сообщил 14 августа журналистам замглавнокомандующего ВКС по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев. Его цитирует ТАСС.

Пока в ВКС нет системного опыта по созданию женских экипажей, отметил Максимцев. Но курсантки уже учатся в Краснодарском высшем военном авиационном училище по специальностям военно-транспортная, дальняя, штурмовая и истребительная авиация.

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Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
Уж если выбивать свой генетический фонд, то увесисто, капитально. Кто нибудь слыхал о потомках племени амазонок? Выродились от чрезмерной воинственности.
Ну да у нас свой путь. Пусть остальные дураки в группировки дронов играются, а наша баба за штурвалом будет страшней ..., но только один раз.
263836471
Много желающих женщин, или мало желающих мужчин? Что подвигло-то? Готовить женщин не дешевле, чем мужчин, век лётчика-истребителя короток, а тут ещё и декретные отпуска никто не отменял... Необоснованное решение!
266081655
Мужики стремительно деградируют и вымирают... Россию спасут женщины....
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