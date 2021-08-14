Россиянин отсудил у автосалона полмиллиона за ненужную услугу

Житель Екатеринбурга отсудил у автосалона почти полмиллиона рублей за навязанную услугу, которая оказалась не нужна ему.



Как сообщает 14 августа издание KU66 со ссылкой на юриста, который вёл дело, в день покупки автомобиля екатеринбуржец целый день провёл в салоне и сильно устал. Он ждал одобрения банка, оформления страховки, самой машины, и в конце ему дали подписать ещё несколько документов. Среди них был договор о некой услуге «Автоуверенность» стоимостью 160 тысяч рублей.



Вернувшись домой и придя в себя, автовладелец понял, что услуга эта «пустая». Автосалон на его претензии не отреагировал, и он обратился в суд. Разбирательства длились несколько месяцев, и в итоге суд встал на сторону истца.

