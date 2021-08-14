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Россиянин отсудил у автосалона полмиллиона за ненужную услугу

Житель Екатеринбурга отсудил у автосалона почти полмиллиона рублей за навязанную услугу, которая оказалась не нужна ему.

Как сообщает 14 августа издание KU66 со ссылкой на юриста, который вёл дело, в день покупки автомобиля екатеринбуржец целый день провёл в салоне и сильно устал. Он ждал одобрения банка, оформления страховки, самой машины, и в конце ему дали подписать ещё несколько документов. Среди них был договор о некой услуге «Автоуверенность» стоимостью 160 тысяч рублей.

Вернувшись домой и придя в себя, автовладелец понял, что услуга эта «пустая». Автосалон на его претензии не отреагировал, и он обратился в суд. Разбирательства длились несколько месяцев, и в итоге суд встал на сторону истца.

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Комментарии (7)

Serg_I
У каждой из сторон этого процесса - свой бизнес...многие юристы периодически сидят без работы, а тут такое подвернулось...
Barmaley_5e4d0211d3423
Покупатель наверняка заранее знал, как ему дальше действовать.
Ну, тут, кто проворней и хитрее ...
Chinalove
Россиянин этот, конечно, молодец, но наверняка эта услуга обеспечивала особые условия приобретения - типа пониженной процентной ставки, льготного страхования, комплекта зимней резины в подарок или ещё чего-нибудь.
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