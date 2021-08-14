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В лесу под Петербургом десятки полицейских и спасателей целую ночь искали самолёт

Утром 14 августа оперативные службы закончили обследование 60 квадратных километров леса в Волосовском районе Ленинградской области. Никакого упавшего самолёта не было, авиакатастрофа местной жительнице померещилась.

Как сообщает 47news, вчера около 22 часов женщина рассказала представителю экстренных служб, что около СНТ «Здоровье» в районе Волосово якобы упал легкомоторный самолёт — её сын видел дым. На место прибыли сотрудники полиции, в том числе ГИБДД, спасатели поисково-спасательного отряда «Тосно», наряды пожарных частей и МЧС.

С помощью беспилотника с инфракрасной камерой обследовали более 60 квадратных километров леса, окрестные дороги и прилегающие к ним территории объехали на квадроциклах. Параллельно силовики обзванивали все аэродромы для легкомоторной авиации и везде получали ответ, что все взлетевшие самолёты благополучно приземлились.

В районе 6 часов поиски прекратили. Информация о падении воздушного судна не подтвердилась.

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