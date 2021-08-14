Ленинградский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для детёныша гиббона, который родился ровно год назад, в день рождения самого зоопарка. Сегодня, 14 августа, зверинцу исполняется 156 лет, а обезьянке год.



14 августа 2020 года у пары белоруких гиббонов Персея и Габины родился малыш. Теперь уже понятно, что это самочка.

