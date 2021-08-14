Ленинградский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для детёныша гиббона, который родился ровно год назад, в день рождения самого зоопарка. Сегодня, 14 августа, зверинцу исполняется 156 лет, а обезьянке год.
14 августа 2020 года у пары белоруких гиббонов Персея и Габины родился малыш. Теперь уже понятно, что это самочка.
«Эта озорная малышка — мамина дочка. Она проводит почти всё время с мамой Габиной. До двух лет детёныши белоруких гиббонов находятся в очень тесном контакте с матерью, сидя у них на животе. Сегодня всё больше стал проявляться нрав самочки: она очень любопытна, игрива, бегает со своей сестрёнкой Эллиной и интересуется людьми. Новорожденная малютка уже пробует на зуб взрослую пищу: особенно ей нравятся перец, морковка и варёные яйца», — рассказывают в зоопарке.
Конкурс на лучшее имя продлится до 29 августа. Главное условие — оно должно быть греческим, именно такие клички получают все гиббоны в зоопарке в Петербурге. Для писем с предложениями у вольера белоруких гиббонов установлен специальный ящик.