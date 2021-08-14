Ввоз машин с правым рулём в Россию обещают продлить

Действие правил ввоза в РФ иностранных автомобилей с правым рулём будет продлено.



Как сообщил 14 августа вице-премьер, полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Якутию, такие машины можно будет завозить и в 2022 году.



«Мы уже предварительно переговорили с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным по этому вопросу. Михаил Владимирович поддерживает пролонгацию данного решения», — цитирует полпреда ТАСС.



«То есть мы примем решение о том, что люди на Дальнем Востоке смогут и в следующем году беспрепятственно ввозить праворульные автомобили для личного пользования, — заверил Трутнев. — Такое решение правительством будет принято».

