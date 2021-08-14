Росприроднадзор проверит, законно ли ведутся работы в Финском заливе у «Балтийской жемчужины»

Петербуржцы пожаловались на работы в акватории Финского залива около ЖК «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе. Сообщение поступило в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.



По данным ведомства, горожане заметили в акватории грунты, а рядом с местом работ — информационный щит, рассказывающий о берегоукреплении.



«Росприроднадзор по СЗФО проверит наличие разрешительной документации на проведение работ в акватории Финского залива, а также природоохранных мероприятий, направленных на защиту морской акватории от негативного воздействия. Вопрос находится на контроле управления», — отмечается в пресс-релизе от 14 августа.

