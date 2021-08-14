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Росприроднадзор проверит, законно ли ведутся работы в Финском заливе у «Балтийской жемчужины»

Петербуржцы пожаловались на работы в акватории Финского залива около ЖК «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе. Сообщение поступило в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.

По данным ведомства, горожане заметили в акватории грунты, а рядом с местом работ — информационный щит, рассказывающий о берегоукреплении.

«Росприроднадзор по СЗФО проверит наличие разрешительной документации на проведение работ в акватории Финского залива, а также природоохранных мероприятий, направленных на защиту морской акватории от негативного воздействия. Вопрос находится на контроле управления», — отмечается в пресс-релизе от 14 августа.

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. .Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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