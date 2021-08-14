«Шесть российских сотрудников, один представитель главного управления лесного хозяйства [Турции] и один сотрудник турецкой авиационной ассоциации находились в самолете», — сообщает 14 августа издание Haberturk со ссылкой на свои источники.

Официального подтверждения этой информации нет. При этом издание Hurriyet стало известно, что на борту находились два турка и пять иностранцев.