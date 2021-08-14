FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +20
73.47р86.22р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Haberturk: На борту разбившегося в Турции Бе-200 могли быть 6 россиян

На борту упавшего на востоке Турции пожарного самолета Бе-200 могли находиться граждане России

«Шесть российских сотрудников, один представитель главного управления лесного хозяйства [Турции] и один сотрудник турецкой авиационной ассоциации находились в самолете», — сообщает 14 августа издание Haberturk со ссылкой на свои источники.

Официального подтверждения этой информации нет. При этом издание Hurriyet стало известно, что на борту находились два турка и пять иностранцев.

Скриншот с www.instagram.com/sehrinedeleri
Скриншот с www.instagram.com/sehrinedeleri
ПоделитьсяПоделиться

В посольстве РФ в Анкаре РИА Новости сказали, что выясняют обстоятельства крушения.

Самолет упал в районе города Кахраманмараш. Сейчас на месте работают спасатели.

Скриншот с www.instagram.com/sehrinedeleri
Скриншот с www.instagram.com/sehrinedeleri

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266200923
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой./ Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний