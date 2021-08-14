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Бетономешалка сплющила легковую машину на Большеохтинском мосту

ДТП на Большеохтинском мосту днём 14 августа спровоцировало локальный транспортный коллапс на подъездах к переправе на двух берегах Невы.

Участники ДТП занимают часть дороги в обоих направлениях. Это легковая машина со смятой задней частью и бетономешалка, выскочившая на встречную полосу, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Информации о пострадавших нет, вероятно, ДТП обошлось без серьёзных травм.

На «Яндекс.Картах» мост выглядит самым проблемным участком: в целом в городе свободно, 2 балла.

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Сложнее только на Мурманском шоссе (трасса «Кола»), где многокилометровая пробка из-за дорожных работ держится весь день.

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Комментарии (2)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна,. попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
Avs7153
Бетономешалк мешает бетон!
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