Участники ДТП занимают часть дороги в обоих направлениях. Это легковая машина со смятой задней частью и бетономешалка, выскочившая на встречную полосу, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Информации о пострадавших нет, вероятно, ДТП обошлось без серьёзных травм.
На «Яндекс.Картах» мост выглядит самым проблемным участком: в целом в городе свободно, 2 балла.
Сложнее только на Мурманском шоссе (трасса «Кола»), где многокилометровая пробка из-за дорожных работ держится весь день.