В Петербурге ищут мужчину с тягой к убийству, который пообещал начать со службы «112»

Аноним рассказал о своих маниакальных склонностях оператору службы экстренных вызовов в Петербурге и заявил, что уже определился с первой жертвой. Его откровения передали полиции.



Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, накануне в половине десятого часа вечера оператор службы «112» принял звонок мужчины, который заявил, что спасать нужно не его, а от него. Звонивший признался, что хочет убивать людей и бороться с этим желанием не намерен: на улицу выходит прямо сейчас. В качестве прощания предупредил, что вот-вот на воздух взлетит сама служба.

