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В Петербурге ищут мужчину с тягой к убийству, который пообещал начать со службы «112»

Аноним рассказал о своих маниакальных склонностях оператору службы экстренных вызовов в Петербурге и заявил, что уже определился с первой жертвой. Его откровения передали полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, накануне в половине десятого часа вечера оператор службы «112» принял звонок мужчины, который заявил, что спасать нужно не его, а от него. Звонивший признался, что хочет убивать людей и бороться с этим желанием не намерен: на улицу выходит прямо сейчас. В качестве прощания предупредил, что вот-вот на воздух взлетит сама служба.

Информацию передали в дежурную часть полиции, но особо не впечатлились. Помещение мониторингового центра и окрестности осмотрели без эвакуации. За полчаса до полуночи проверку закончили, ничего взрывоопасного не нашлось.

Материалы направлены в Главное следственное управление МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что звонок поступил с телефона, который зарегистрирован на 28-летнего жителя улицы Сикейроса.

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь.. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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