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Татьяна Устинова напишет сценарий для Netflix

Писательница детективных романов подтвердила работу над сценарием для американского стримингового сервиса.

«Пока что мы только примеряемся и готовимся. <...> В связи с тем, что проект довольно масштабный, думаю, рассказать о нем подробнее получится не раньше следующего года», — рассказала 14 августа Татьяна Устинова в комментарии «Газете.ру».

По ее словам, в новом проекте она выступит сценаристом, а режиссером станет Тимур Бекмамбетов. При этом писательница подчеркнула, что сотрудничество с Netflix пока «в начальной стадии».

Автор детективных романов также отметила, что уровень российских сериалов постепенно растет.

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Комментарии (1)

266200923
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь..

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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