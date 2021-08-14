Татьяна Устинова напишет сценарий для Netflix

Писательница детективных романов подтвердила работу над сценарием для американского стримингового сервиса.



«Пока что мы только примеряемся и готовимся. <...> В связи с тем, что проект довольно масштабный, думаю, рассказать о нем подробнее получится не раньше следующего года», — рассказала 14 августа Татьяна Устинова в комментарии «Газете.ру».



По ее словам, в новом проекте она выступит сценаристом, а режиссером станет Тимур Бекмамбетов. При этом писательница подчеркнула, что сотрудничество с Netflix пока «в начальной стадии».

