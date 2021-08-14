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Оголодавший грабитель с боем вынес из магазина в Пороховых рюкзак продуктов

Драка из-за продуктов произошла в Красногвардейском районе Петербурга

Молодой мужчина с рюкзаком неоплаченных товаров угодил в тиски сотрудников, но сумел сбежать с добычей.

Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, накануне около трёх часов дня подозрительного покупателя остановили на пути к выходу из магазина «Семишагофф» на Ириновском проспекте, 21. Серо-чёрный рюкзак оказался набит продуктами, но повернуть мужчину к кассе не удалось.

Позднее 52-летний сотрудник рассказал полиции, что грабитель вывернулся и ударил его так, что столкнул с лестницы. Догнать преступника не смогли. По словам персонала, он был не старше 28 лет на вид, среднего роста и в футболке (вероятно, рваной) болотного цвета с рисунком. Мужчину ищут.

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Комментарии (3)

266200923
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, .но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
266081655
Уже за продукты дерутся.....Крайняя степень обнищания..... Спасибо партии власти.... "Есть Путин - есть Россия! Нет Путина - нет России!"
IvanLoh
Комблага на него нет.
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