Оголодавший грабитель с боем вынес из магазина в Пороховых рюкзак продуктов

Молодой мужчина с рюкзаком неоплаченных товаров угодил в тиски сотрудников, но сумел сбежать с добычей.



Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, накануне около трёх часов дня подозрительного покупателя остановили на пути к выходу из магазина «Семишагофф» на Ириновском проспекте, 21. Серо-чёрный рюкзак оказался набит продуктами, но повернуть мужчину к кассе не удалось.



Позднее 52-летний сотрудник рассказал полиции, что грабитель вывернулся и ударил его так, что столкнул с лестницы. Догнать преступника не смогли. По словам персонала, он был не старше 28 лет на вид, среднего роста и в футболке (вероятно, рваной) болотного цвета с рисунком. Мужчину ищут.