После аварии с автобусом и грузовиком во Владимирской области в больнице остаются шесть человек. Авария прервала путешествие паломников.
Областное ГУ МВД уточнило информацию о пострадавших. Всего в автобусе находилось 47 человек. Изначально были госпитализированы 16 человек, к 9 часам утра в медучреждении остались шестеро.
Автобус перевозил паломников из Вологды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, состояние пострадавших удовлетворительное, тяжёлых травм ни у кого нет.
14 августа около 03:15 на 97-м километре дороги М-8 «Холмогоры», на въезде в город Александров, по предварительной информации, водитель автобуса Neoplan врезался в ехавший перед ним грузовик MAN с полуприцепом. По данным прокуратуры, водитель автобуса нарушил скоростной режим. Изначально сообщалось, что пострадали 22 человека.