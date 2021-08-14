После аварии с автобусом и грузовиком во Владимирской области в больнице остаются шесть человек. Авария прервала путешествие паломников.



Областное ГУ МВД уточнило информацию о пострадавших. Всего в автобусе находилось 47 человек. Изначально были госпитализированы 16 человек, к 9 часам утра в медучреждении остались шестеро.



Автобус перевозил паломников из Вологды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, состояние пострадавших удовлетворительное, тяжёлых травм ни у кого нет.

