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В ДТП с грузовиком под Владимиром попали паломники

Шесть человек госпитализированы после ДТП во Владимирской области

После аварии с автобусом и грузовиком во Владимирской области в больнице остаются шесть человек. Авария прервала путешествие паломников.

Областное ГУ МВД уточнило информацию о пострадавших. Всего в автобусе находилось 47 человек. Изначально были госпитализированы 16 человек, к 9 часам утра в медучреждении остались шестеро.

Автобус перевозил паломников из Вологды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, состояние пострадавших удовлетворительное, тяжёлых травм ни у кого нет.

Фото: ГУ МВД по Владимирской области
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14 августа около 03:15 на 97-м километре дороги М-8 «Холмогоры», на въезде в город Александров, по предварительной информации, водитель автобуса Neoplan врезался в ехавший перед ним грузовик MAN с полуприцепом. По данным прокуратуры, водитель автобуса нарушил скоростной режим. Изначально сообщалось, что пострадали 22 человека.

Фото: ГУ МВД по Владимирской области

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Комментарии (3)

260943181
Кто-то из них там недомолился, а страдают все.
Плохо, когда демократии нет.
266108100
Паломники разве не пешком паломничают?
AlBerkut
Ну что, веруны, кто схалтурил? 😉
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