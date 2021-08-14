Теоретический экзамен на права могут изменить. От водителей хотят не «заучивания», а «осознанного понимания»

МВД России прорабатывает изменения в экзаменационные билеты на теоретическом экзамене на водительские права. Об этом 14 августа сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.



«Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от «заучивания» конкретных требований правил дорожного движения», — заявили в МВД.



Больше внимания будет уделено «осознанному пониманию безопасных действий» при вождении автомобиля в различных условиях «с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения».

