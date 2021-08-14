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Теоретический экзамен на права могут изменить. От водителей хотят не «заучивания», а «осознанного понимания»

МВД думает изменить билеты на экзамене в ГИБДД

МВД России прорабатывает изменения в экзаменационные билеты на теоретическом экзамене на водительские права. Об этом 14 августа сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от «заучивания» конкретных требований правил дорожного движения», — заявили в МВД.

Больше внимания будет уделено «осознанному пониманию безопасных действий» при вождении автомобиля в различных условиях «с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения».

В апреле новые правила сдачи экзамена на права вступили в силу. Теоретический экзамен не претерпел изменений, а практика теперь состоит из поездки по городу.

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ! Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340
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