«Хёндэ Солярис» оказался сильнее в ночной «схватке» с кроссовером на Петроградской стороне.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», ночью 14 августа на перекрёстке Пионерской улицы и Большого проспекта столкнулись чёрный «Солярис» и белый кроссовер. Последний от удара опрокинулся на крышу.
«Это было где-то в час ночи, — рассказывает подписчица группы Мария. — Живу в минуте ходьбы от этого места. Не видела, но слышала очередной жестяной удар. Сразу поняла, что кто-то снова кувыркается. Не первый раз уже».