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Дым и оторванный бампер: на Большом проспекте П.С. «Солярис» перевернул кроссовер

В Петроградском районе автомобиль опрокинулся на крышу

«Хёндэ Солярис» оказался сильнее в ночной «схватке» с кроссовером на Петроградской стороне.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», ночью 14 августа на перекрёстке Пионерской улицы и Большого проспекта столкнулись чёрный «Солярис» и белый кроссовер. Последний от удара опрокинулся на крышу.

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«Это было где-то в час ночи, — рассказывает подписчица группы Мария. — Живу в минуте ходьбы от этого места. Не видела, но слышала очередной жестяной удар. Сразу поняла, что кто-то снова кувыркается. Не первый раз уже».

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Комментарии (1)

266200794
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне очень нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна,. попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340
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