Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 14 августа около 3:40 на проспекте Луначарского, 82, инспекторы ДПС остановили каршеринговый «Рено», за рулём которого сидела 25-летняя барышня, рядом — подруга. Обе вели себя не вполне адекватно. Признаки алкогольного опьянения были налицо, но от освидетельствования водитель отказалась. Зато пыталась воздействовать эмоционально. «Концерт был знатный: самобичевание, попытка выдавить слезу», — отмечает «Дорожный инспектор».
«Почему мои друзья ездят пьяными, и не только? Но остановили именно меня! — удивлялась девушка. — <...> У меня два высших образования, и я зря отдаю налоги этому офигевшему государству». Вспомнила и о родителях: «Больше всего не хочу расстраивать папу, он не поймет».
В отношении женщины составлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования). В общем и целом за одну поездку она получит штраф от каршеринга в 100 тысяч рублей (управление в нетрезвом состоянии), за эвакуацию придётся заплатить 50 тысяч рублей и 30 тысяч — штраф за отказ от освидетельствования, плюс, скорее всего, её лишат прав на 1,5–2 года. «На такси было бы дешевле», — резюмирует «Дорожный инспектор».