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«Не хочу расстраивать папу»: барышня из каршеринга расплакалась в машине ДПС

На Луначарского остановили каршеринговый «Рено» с неадекватной женщиной

Девушка, управлявшая арендованным автомобилем, устроила «театральное представление» остановившим её сотрудникам ГИБДД на севере Петербурга.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 14 августа около 3:40 на проспекте Луначарского, 82, инспекторы ДПС остановили каршеринговый «Рено», за рулём которого сидела 25-летняя барышня, рядом — подруга. Обе вели себя не вполне адекватно. Признаки алкогольного опьянения были налицо, но от освидетельствования водитель отказалась. Зато пыталась воздействовать эмоционально. «Концерт был знатный: самобичевание, попытка выдавить слезу», — отмечает «Дорожный инспектор».

«Почему мои друзья ездят пьяными, и не только? Но остановили именно меня! — удивлялась девушка. — <...> У меня два высших образования, и я зря отдаю налоги этому офигевшему государству». Вспомнила и о родителях: «Больше всего не хочу расстраивать папу, он не поймет».

Кадр из видео в vk.com/dorinspb
Кадр из видео в vk.com/dorinspb
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В отношении женщины составлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования). В общем и целом за одну поездку она получит штраф от каршеринга в 100 тысяч рублей (управление в нетрезвом состоянии), за эвакуацию придётся заплатить 50 тысяч рублей и 30 тысяч — штраф за отказ от освидетельствования, плюс, скорее всего, её лишат прав на 1,5–2 года. «На такси было бы дешевле», — резюмирует «Дорожный инспектор».

Кадр из видео в vk.com/dorinspb
Кадр из видео в vk.com/dorinspb

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Комментарии (27)

266101755
Модератор, скажи: вот за какие такие нарушения ты удалил мой абсолютно безобидный комментарий?
Ты либо читать не умеешь либо не удосуживаешься дочитать комментарий до конца либо у тебя, как у девушки-нарушителя, целых"два высших образования"?!
Фонтанка деградирует....
Avs7153
Дорожного Инспектора слезой не прошибёшь... Только дроном!
266101755
И вообще считаю, что если бы у девушки-женщины было не два высших образования, а одно, но качественное, то такого бы не произошло....)))
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