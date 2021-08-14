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Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла

Сколько человек заболели коронавирусом в России и Петербурге к 14 августа 2021 г.

Коронавирусная статистика в Петербурге немного выросла. Если накануне сообщалось о 1 810 новых случаях за сутки, то сегодня — 1 823. Об этом 14 августа информирует оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Заболевших коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали во всех российских регионах. Всего насчитали 22 144 новых случая COVID-19 (против 22 277 днем ранее). Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 2 317. Петербург оказался на втором месте. Всего заболевших в городе — 554 942.

С начала пандемии в России выявили 6 579 212 случаев COVID-19. В мире насчитали почти 206,3 миллиона заболевших.

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Комментарии (5)

Sergik7
В любом случае спасибо китайцам за подарки судьбы
264527831
Такое ощущение, что вирус вступил в схватку с вакциной.
antuziast
Давайте статистику по всем болезням !!! Как там с гриппом, Инсультами и т.п. дела у нас? Сколько вчера? А на завтра прогноз?
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