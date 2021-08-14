Заболевших коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали во всех российских регионах. Всего насчитали
С начала пандемии в России выявили
Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла
Сколько человек заболели коронавирусом в России и Петербурге к 14 августа 2021 г.
Коронавирусная статистика в Петербурге немного выросла. Если накануне сообщалось о
Заболевших коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали во всех российских регионах. Всего насчитали
С начала пандемии в России выявили
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