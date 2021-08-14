Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла

Заболевших коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали во всех российских регионах. Всего насчитали 22 144 новых случая COVID-19 (против 22 277 днем ранее). Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 2 317 . Петербург оказался на втором месте. Всего заболевших в городе — 554 942 .



С начала пандемии в России выявили 6 579 212 случаев COVID-19. В мире насчитали почти 206,3 миллиона заболевших.

