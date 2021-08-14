Шестнадцатилетнему петербуржцу нужна помощь в лечении

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Виталий Платонов, 16 лет. Детский церебральный паралич. Спасёт операция и восстановительное лечение. Не хватает 176 571 руб. «Из моих тройняшек выжили только двое — Виталик и Настя. Они родились слабыми, заметно отставали в развитии, и в год обоим поставили диагноз «детский церебральный паралич, спастический тетрапарез» (снижение двигательной активности рук и ног. — Русфонд).

Мы активно занимались реабилитацией: массаж, физиотерапия, ЛФК. И к пяти годам дочка научилась ходить с тростями, а вот у Виталика диагностировали двусторонний подвывих бедренных суставов. Сына прооперировали, и на протяжении нескольких лет суставы его не беспокоили.



Но год назад Виталик резко вырос и стал жаловаться на сильную боль в левом бедре. Мы обратились в Центр имени Г. А. Альбрехта . После обследования врачи обнаружили вывих головки левого бедра, и в сентябре 2020 года Виталика снова прооперировали — хирурги рассекли кость левой ноги и вправили головку бедра, специальной пластиной и винтами закрепили фрагменты кости в правильном положении.

Сейчас кость уже срослась, и конструкцию нужно удалить, а затем провести курс восстановительного лечения. Но эта операция в Центре имени Г. А. Альбрехта не проводится за счёт средств ОМС. А менять клинику и врача на этом этапе рискованно. Прошу, помогите! Самим нам не справиться с оплатой». Ирина Платонова, Санкт-Петербург

Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург): «Виталику была проведена реконструктивно-пластическая операция на левом тазобедренном суставе. Сейчас необходимо удалить установленные металлоконструкции и провести курс восстановительного лечения с применением роботизированной механотерапии».



Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

