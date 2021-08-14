Новый вид игрунок открыли зоологи в тропических лесах бразильского штата Мату-Гросу. Об этом 13 августа сообщает N+1 со ссылкой на публикацию в научном журнале Scientific Reports.



Команда ученых во главе с Родриго Коста-Араухо из Музея Эмилио Голди в течение 2015–2018 годов ходила в экспедиции в междуречье бразильских рек Журуэна и Телис-Пирис — этот район входит в «дугу обезлесения» — регион, где джунгли крайне быстро вырубают. Именно тут зоологи и обнаружили новый вид приматов. Их назвали игрунки Шнайдера (Mico schneideri) в честь покойного бразильского ученого Горацио Шнайдера. Эти обезьяны отличаются от других игрунок в первую очередь окраской: поясница у них светло-серая, а нижняя часть тела и лапы имеют оранжевый оттенок.