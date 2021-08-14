FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +19
73.47р86.22р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

В Бразилии открыли новый вид игрунок, обезьяны находятся под угрозой из-за «обезлесения»

Новый вид игрунок открыли зоологи в тропических лесах бразильского штата Мату-Гросу. Об этом 13 августа сообщает N+1 со ссылкой на публикацию в научном журнале Scientific Reports.

Команда ученых во главе с Родриго Коста-Араухо из Музея Эмилио Голди в течение 2015–2018 годов ходила в экспедиции в междуречье бразильских рек Журуэна и Телис-Пирис — этот район входит в «дугу обезлесения» — регион, где джунгли крайне быстро вырубают. Именно тут зоологи и обнаружили новый вид приматов. Их назвали игрунки Шнайдера (Mico schneideri) в честь покойного бразильского ученого Горацио Шнайдера. Эти обезьяны отличаются от других игрунок в первую очередь окраской: поясница у них светло-серая, а нижняя часть тела и лапы имеют оранжевый оттенок.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний