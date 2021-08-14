Новый вид игрунок открыли зоологи в тропических лесах бразильского штата Мату-Гросу. Об этом 13 августа сообщает N+1 со ссылкой на публикацию в научном журнале Scientific Reports.
Команда ученых во главе с Родриго Коста-Араухо из Музея Эмилио Голди в течение 2015–2018 годов ходила в экспедиции в междуречье бразильских рек Журуэна и Телис-Пирис — этот район входит в «дугу обезлесения» — регион, где джунгли крайне быстро вырубают. Именно тут зоологи и обнаружили новый вид приматов. Их назвали игрунки Шнайдера (Mico schneideri) в честь покойного бразильского ученого Горацио Шнайдера. Эти обезьяны отличаются от других игрунок в первую очередь окраской: поясница у них светло-серая, а нижняя часть тела и лапы имеют оранжевый оттенок.
I'm pleased to share my latest article, in which we describe Mico schneideri, an Amazon marmoset species new to science named after professor Horacio Schneider, and discuss the taxonomy of other 5 species of genus Mico. Free at: https://t.co/kgFJxrCxnP— Rodrigo Costa Araújo (@Costa_AraujoR) August 4, 2021
Photo: Ivan Batista pic.twitter.com/k0SNHCVM2Z